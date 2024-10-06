İstifa sonrası Yeşil pasaport yenileme

arkadaşlar selamlar cuma günü itibariyle Yeşil pasaportumu çıkartmış bulunuyorum. fakat bir sorum olacak ilerde istifa ve ya ihrac gibi bir durum olduğunda süresi dolan pasaportun yenilemesini nasıl yapacağız? personel subeden yenileme için evrak alınıyor diye biliyorum.Bilgisi olan varsa aydınlatırsa çok memnun olurum.

arkadaşlar selamlar cuma günü itibariyle Yeşil pasaportumu çıkartmış bulunuyorum. fakat bir sorum olacak ilerde istifa ve ya ihrac gibi bir durum olduğunda süresi dolan pasaportun yenilemesini nasıl yapacağız? personel subeden yenileme için evrak alınıyor diye biliyorum.Bilgisi olan varsa aydınlatırsa çok memnun olurum.