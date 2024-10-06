Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ekim 2024 20:23
İstifa sonrası Yeşil pasaport yenileme
arkadaşlar selamlar cuma günü itibariyle Yeşil pasaportumu çıkartmış bulunuyorum. fakat bir sorum olacak ilerde istifa ve ya ihrac gibi bir durum olduğunda süresi dolan pasaportun yenilemesini nasıl yapacağız? personel subeden yenileme için evrak alınıyor diye biliyorum.Bilgisi olan varsa aydınlatırsa çok memnun olurum.

Osmanlı1903
Memur
06 Ekim 2024 20:47

İstifa ihraç sonrası zaten alamıyorsun bunu sormaya ne gerek var anca emekli olacaksın


Gallahue
Aday Memur
06 Ekim 2024 20:50
sen benim sorduğumu anlamadın. İstifa sonrası pasaport süresi dolduğunda nasıl yenileme yapacağız onu soruyorum. Yeşil pasaport kazanılmış hak değil mi ?
Osmanlı1903, 2 saat önce

İstifa ihraç sonrası zaten alamıyorsun bunu sormaya ne gerek var anca emekli olacaksın


Piri fan-i
Aday Memur
06 Ekim 2024 20:52
emniyetten yazı alarak yenileyebilirsin sıkıntı yok

Gallahue
Aday Memur
06 Ekim 2024 20:52
Teşekkürler Şef sağolasın.
Piri fan-i, 2 saat önce
emniyetten yazı alarak yenileyebilirsin sıkıntı yok

EL CHAPO
Genel Müdür
06 Ekim 2024 21:58

ihracta sartlari kaybettiginden vermiyolar

galiba ..

fakat hak kazandiktan sonra istifa edersen ..

yenileme yapacagin zaman istifa ettigin kurumdan istifa tarihinde kadro dereceni gosterir belge alip yenileme yapabiliyosun . suan zaten 10 yillik veriyolar .

es ve 25 yasi gecmemis okuyan cocukar da dahil... acik ogretim dahil.

Osmanlı1903, 2 saat önce

İstifa ihraç sonrası zaten alamıyorsun bunu sormaya ne gerek var anca emekli olacaksın


Gallahue
Aday Memur
06 Ekim 2024 21:59
Açıklayıcı cevabın için çok teşekkür ederim şef.

Ordul.u
Aday Memur
06 Ekim 2024 22:06
yeşil pasaportu kaça düşünce alabiliyoruz

Gallahue
Aday Memur
06 Ekim 2024 22:08
derece kademe 3/1 olması lazım.
Ordul.u, 29 dk. önce
yeşil pasaportu kaça düşünce alabiliyoruz

Ordul.u
Aday Memur
06 Ekim 2024 22:11
teşekkür ederim
Gallahue, 27 dk. önce
derece kademe 3/1 olması lazım.
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