Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


06 Ekim 2024 21:35
YHS'den AHS'ye geçiş hakkında?
Merhabalar. YHS'li iken hukuk fakültesini bitirme durumunda kurumum unvan degisikligi sinavi acarsa YHS'den AHS'ye direkt gecis yapabilir miyim? Yoksa oncesinde GİH memuru vs. olmam mi gerekiyor?

livingforpeace
Aday Memur
06 Ekim 2024 21:53
Ekleme: Ortaogretim KPSS ile atandim.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Farklı Hizmet Sınıfında ÇalışmakYHS kalkıyor GİH Sınıfı Memur KPSS ile Teknisyen olarak atanabilir mi?YHS'den GİH'e nasıl geçilir?YHS'den AHS'ye geçiş hakkında?Programcı ve Çözümleyici kadrolarının TH'ye geçmesiProgramcı-Çözümleyici Olarak Çalışan Teknik Bölüm (Mühendislik,İstatistik,Fizik,Mat.,Teknik Öğrt. vb

Sözlük

Bugün olanlar 2 Eski sevgilisini sürekli anlatan beyin kemiren kızlar sorunsali 1 her şey vatan için 1 ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur can da inci mercan da 1 hamsi 3 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 2 Sevilip sevilmediğinden emin olamayan insanların batılları 1 Karanfil mucizesi 1 Sözlükte pazar 1 Tatlış mı tatlış,kız belirtileri: 3

Son Haberler

AK Parti'den emekli maaşı açıklamasıÜniversite öğrencilerinden tam şarjla 100 km gidebilen elektrikli araçTramvay ile ambulans çarpıştı! Yaralı sağlık çalışanları varAfyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralıTEKNOFEST Adana'yı 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti

Editörün Seçimi

Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları