KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


06 Ekim 2024 22:11
PMYO - DGS

Öncelikle hayırlı geceler, ben Polis Meslek Yüksek Okulu mezunuyum, DGS başvuru yapabiliyor muyum? Önlisans okuduğum görünüyor e-devlette ve 2 yıl boyunca dersler aldık. DGS ile Açıköğretimden Kamu Yönetimi, İktisat veyahut İşletme gibi bölümlere geçiş yapabiliyor muyum? geçiş yapabiliyorsam direkt 3. sınıftan mı başlıyorum yoksa en baştan mı okumam gerekecek? ve Bu bölümlerden mezun olur isem Kaymakamlık sınavına başvuru hakkım oluyor mu? cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler :))

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