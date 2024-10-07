Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Ekim 2024 01:38
Cezaevi tercih önerisi

Merhaba arkadaşlar, öncelikle ben ceza infaz bölümünde 2. Sınıf okumaktayım. Klavye sertifikam var ve ortaöğretim kpss den 76.19 aldım. Tercih edeceğim meslekler ise İkm/zabıt ve icra katipliği olacak. Bilgisi olanlar var ise yapılacak olan alımlarda bu puanla öncelikli ikm için hangi illeri yazmalıyım? İyi forumlar.

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