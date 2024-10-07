Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Ekim 2024 01:42
Jandarma uzman cavuş ve asem

Bu gün gelen jandarma uzman cavuşluga başvuru yapmak istiyorum fakat asemede yapcam aseme yaparken bu yaptıgım jandarma uzman cavuş başvurusu yüzünden aseme başvuramama gibi. Bi durumum olurmu

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