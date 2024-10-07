KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Ekim 2024 01:47
İlgili pozisyon için belirtilen KPSS puanınız bulunmamaktadır.

Uygun bir KPSS puanım olmasına rağmen, "İlgili pozisyon için belirtilen KPSS puanınız bulunmamaktadır." hatası almaktayım. Bu sorunu nasıl çözerim?

Çok Yazılan Konular

Merkez Bankası Teknisyen AlımıElektrik, elektronik teknisyenleri 2024 kpss ortaogretim (lise) kac puan aldiniz ?KPSS önlisans 83 puan ile tds gelir mi?KPSS puanı tam 82 bölüm sıralaması 997 fakat moralim bozuk.KPSS puanım e devlette görünmüyor 40 günde KPSSKPSS önlisans 92 puan nereye başvurmalıOdyometri mezunları puanlar nasıl?Bilgisayar Programcılığı bölüm sıralamasıKPSS lise iş başvurusu

Sözlük

halı saha maçına en son çağrılan insan 2 Sözlükte pazar 2 kurtlar vadisi replikleri 1 Geçmiş için ağlamak 1 3 S Kuralı 1 Herkesin beklediği ama ohiç gelmeyen o doğru insan 1 hamsi 2 deha 1 Karanfil mucizesi 1 çay ve çekirdek 1

Son Haberler

Disiplin cezalarında savunma/son savunma neden önemlidir?7 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıklarıÖlümüne neden olduğu genç kızı yol ortasında bırakıp kaçtıNazmi Bilgin, yeniden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı seçildiKim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı

Editörün Seçimi

ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalım