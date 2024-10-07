Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ekim 2024 07:01
geçici görevlendirme
yasal olarak en fazla kaç ay zorunlu görevlendirme uzatılır?

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayini bozmabecayiş- izmir verilir afyon alınırEğitim tayininden sonra iller arasıSertifika programlarıAydın verilir - Ordu alınır - becayişEs durumu mazereti eski görev yerine dönüşHemşirelikten tıbbi sekreterliğe geçiş yapmakTayin iptali acil cevap lütfen Sağlık Bakanlığı Mazereti Sonaeren Personel

Sözlük

Sen Ne Yapıyordun 18 Yaşında 2 Gastronomi Fuarı 3 Herkesin beklediği ama ohiç gelmeyen o doğru insan 1 Karanfil mucizesi 1 akşam yatmayan sabah kalkmayan üyecanlar 2 günaydın sözlük 4 hamsi 3 çay alıyım da geleyim 1 Kardelenin Üniversite Günlüğü 12 Ne Pişirsem 3

Son Haberler

Şırnak'ta 'Gürz-18' operasyonu: Terör inleri yerle bir edildiMeteoroloji ve valilikten birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısıSoykırımda bir yıl: İsrail, Gazzeyi hayalet bölgeye çevirdiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisiAltın kaçakçılığı tarihi zirvesini yaşıyor

Editörün Seçimi

ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalım