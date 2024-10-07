Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ekim 2024 08:39
Ünvan değişikliği sınavı

10 kasımda tekniker kadrosu için ünvan değişikliğine gireceğim sınav ile ilgili ilan edilen konu dağılımında ünvan ile ilgili görev nitelikleri görev tanımı sorulacağı belirtilmiş önceki yıllarda ise hep anayasa kanunlar vs sorulmuş bir fikri olan var mı?

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