Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Ekim 2024 10:21
Kamu personeline Hakaret

Merhaba ben kamu personeliyim. Hastanede çalışıyorum. Bir hemşireye kan verdiğim esnada yaşadığımız tartışma esnasında gerizekalı şeklinde ifade kullandım. Beyaz kod verdi. Hastane polisi ifademizi aldı. Sonra ben ondan özür diledim, barıştık. Ama olay adliyeye sevk edilmiş. Kamu görevlisine hakaret suçu şikayete bağlı değilmiş. Tebligat geldi. İfademde suçu kabul edip pişman olduğumu belirttim. Beraatimi talep ettim. 1 yıldan fazla cezalar memurluktan atılma sebebi olduğuna göre bu durumda nasıl bir sonuç çıkar. Adli sicilim temiz. HAGB verilebilir mi? Ya da para cezasına çevrilir mi? Yoksa görevden atılma durumu olur mu? Yorumlarınız için teşekkür ederim


murat_326
Şube Müdürü
07 Ekim 2024 11:51

Sıkıntı olmaz bence rahat ol

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