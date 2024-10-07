Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ekim 2024 10:26
Yakın zamanda kredi yapılandırma yapan var mı?
Merhabalar Yakın zamanda kredi yapılandırması yapan var mı acaba? Kaç aya kadar yapılandırma yapılıyor?

klm55
Aday Memur
07 Ekim 2024 11:09
bu yapılandırma işine çok bel bağlamayın 1 ay kadar sürecek uygulamada ayrıca oran 4.05 ve ek hesap kesinlikle kapsam dışı ve kredilerde tamamı olmayacak sadece kredi kartı

orman05
Şube Müdürü
07 Ekim 2024 11:16
Ben bugün yapikrediden yaptım yapılandırma. 60 ay 2.06 faiz oranı ile

Rafaello
Aday Memur
07 Ekim 2024 11:21
her banka yapıyor mu acaba?
orman05, 35 dk. önce
Ben bugün yapikrediden yaptım yapılandırma. 60 ay 2.06 faiz oranı ile

orman05
Şube Müdürü
07 Ekim 2024 11:22
finansbank 1 kasımdan itibaren yapmaya baslicakmis. akbankta şuan talep aliyo dönüş yapacaklarmış. bunları biliyorum
Rafaello, 30 dk. önce
her banka yapıyor mu acaba?

Rafaello
Aday Memur
07 Ekim 2024 11:22
iş bankası hakkında bir bilgi var mı
orman05, 29 dk. önce
finansbank 1 kasımdan itibaren yapmaya baslicakmis. akbankta şuan talep aliyo dönüş yapacaklarmış. bunları biliyorum

orman05
Şube Müdürü
07 Ekim 2024 11:23
isbankasini aramadım onu bilmiyom
Rafaello, 29 dk. önce
iş bankası hakkında bir bilgi var mı

Rafaello
Aday Memur
07 Ekim 2024 11:27
teşekkür ediyorum
orman05, 28 dk. önce
isbankasini aramadım onu bilmiyom

bluesoul11
Aday Memur
07 Ekim 2024 11:39
kredi mi kredi kartı mi
orman05, 35 dk. önce
Ben bugün yapikrediden yaptım yapılandırma. 60 ay 2.06 faiz oranı ile

orman05
Şube Müdürü
07 Ekim 2024 11:44
kredi
bluesoul11, 12 dk. önce
kredi mi kredi kartı mi
Toplam 9 mesaj

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