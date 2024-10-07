Yakın zamanda kredi yapılandırma yapan var mı?

bu yapılandırma işine çok bel bağlamayın 1 ay kadar sürecek uygulamada ayrıca oran 4.05 ve ek hesap kesinlikle kapsam dışı ve kredilerde tamamı olmayacak sadece kredi kartı

bu yapılandırma işine çok bel bağlamayın 1 ay kadar sürecek uygulamada ayrıca oran 4.05 ve ek hesap kesinlikle kapsam dışı ve kredilerde tamamı olmayacak sadece kredi kartı