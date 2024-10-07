Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ekim 2024 10:44
Ek ders
Değerli arkadaşlar izmirde görev yapıyorum ek ders yatmadı yatan iller varmı acaba artık herkese aynı gün yatacak denmişti diye biliyorum ama yanılıyor muyum

bulaşşıkk
Memur
07 Ekim 2024 10:51

Geç yatacakmış artık. Maaşa yakın yatmasına hazırlıklı olun.


Beyazrus
Aday Memur
07 Ekim 2024 10:54
Bazı arkadaşlar yattı diye mesaj atmışta ben herkesin aynı yatmayacak mıydı onu merak ettim

Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
07 Ekim 2024 11:08

bize ayın 4'ünde yattı ama hiç beklemiyordum, alışık değilim bu kadar erken yatmasına


Beyazrus
Aday Memur
07 Ekim 2024 11:09
Hangi il hocam sizin
Ahmet Kaleli, 43 dk. önce

bize ayın 4'ünde yattı ama hiç beklemiyordum, alışık değilim bu kadar erken yatmasına


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
07 Ekim 2024 11:13

istanbul

Beyazrus, 42 dk. önce
Hangi il hocam sizin

alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
07 Ekim 2024 11:16

Ek derslerin aynı gün yatması diye bir durum yok. Her ayın 1. gününden önce sisteme girişler yasaklandı. Bir de sisteme giriş işlemleri sonrası ödenek talep edilecek sevgili Maliye uygun görüp ödeneği yolladıktan sonra ödenecek dediler.


Beyazrus
Aday Memur
07 Ekim 2024 11:23
Anladım hocam teşekkür ederim
alparslan..., 35 dk. önce

Ek derslerin aynı gün yatması diye bir durum yok. Her ayın 1. gününden önce sisteme girişler yasaklandı. Bir de sisteme giriş işlemleri sonrası ödenek talep edilecek sevgili Maliye uygun görüp ödeneği yolladıktan sonra ödenecek dediler.

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