Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ekim 2024 11:26
3.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE VERİLEN İLAVE 1 DERECE HAKKI

Arkadaşlar merhaba 15.01.2016'DAN önce sözleşmeli olarak kamuda çalışıp,bu tarihte 3.dönem toplu sözleşme kapsamında tüm kadrolu personele verilen ilave 1 dereceden sözleşmeli olduğu için faydalanamayan var mı aranızda? Adalet Bakanlığında benzer durumda olan çok fazla kişi kadroya geçtikten sonra dilekçe ve dava yoluyla ilave 1 derecelerini almışlar,Sağlık Bakanlığı'nda benzer bir süreçten geçen var mı aranızda?

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