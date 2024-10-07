Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


07 Ekim 2024 11:34
Kadro Unvanı Haricinde Başka Bir İşte Görevlendilmek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde 6 yıldır baskı teknikeri olarak görev yapmaktayım. Bir çok kez başka kuruma nakil talep ettim ancak birimde teknik personele ihtiyaç olduğu gerekçe gösterilerek talebim her seferinde reddedildi. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra da Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görevlendirildim. Yürütmenin durdurulması davası açacağım ancak bunun öncesinde görüşlerinizi almak istiyorum.

Çok Yazılan Konular

YHS'den AHS'ye geçiş hakkında?YHS kalkıyor YHS'den GİH'e nasıl geçilir?EGM görevde yükselme

Sözlük

Geçmiş için ağlamak 1 günaydın sözlük 6 Supporters edit: 1 Editör Hayranlığı 1 Gastronomi Fuarı 3 her şey vatan için 1 diyete karar vermek 1 Memurlar net sözlüğün Ekşi Sözlüğe dönüşmesi 5 Herkesin beklediği ama ohiç gelmeyen o doğru insan 1 bir ölünün anı defteri. 1

Son Haberler

Otomotiv ihracatında rekorKPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar belli olduAK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecekSanayi yatırımlarını hızlandıracak hamleAFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalım