Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


07 Ekim 2024 13:34
kıdem tazminatına esas yazı

sgk bu yazıyı hala veriyor mu yokse e-devlet hizmet dökümü yeterli olur mu?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Bugün olanlar 5 3 S Kuralı 6 çay ve çekirdek 3 Karanfil mucizesi 1 saç uzatmak 1 günaydın sözlük 6 her şey vatan için 1 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 2 Gastronomi Fuarı 3 Sen Ne Yapıyordun 18 Yaşında 3

Son Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklamasıAdıyaman'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajıBorsa günün ilk yarısında yükseldiİstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Editörün Seçimi

ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalım