KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : Radore


07 Ekim 2024 14:01
Ziraat bankası vs İş bankası
selamlar. Her iki bankadanda mülakat ve sınavlardan başarılı oldum. çalışacağım yer belli oldu evrak teslim aşamasındayım. sizce hangisini tercih etmeliyim + - yönlerini bilen yardımcı olabilir mi? iyi forumlar.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Aç kalmak nasıl bir duygu 3 bakın burası çokomelli 1 halı saha maçına en son çağrılan insan 2 şu anda dinlenen şarkı 1 Geçmiş için ağlamak 1 Sen Ne Yapıyordun 18 Yaşında 3 ilahi adalet 2 Memurlar net sözlüğün Ekşi Sözlüğe dönüşmesi 6 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 5 gününüz nasıl geçiyor 5

Son Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklamasıAdıyaman'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajıBorsa günün ilk yarısında yükseldiİstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Editörün Seçimi

ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalım