Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ekim 2024 14:46
Öğretmene yıpranma payı gelmeli

Önemli konu inanın onemli


bahçesaray
Memur
07 Ekim 2024 14:52
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Kuzey2259
Şef
07 Ekim 2024 17:52

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yvzhfz
Aday Memur
07 Ekim 2024 19:42
Kendini yıpratmazsın olur biter

halis4242
Genel Müdür
07 Ekim 2024 21:01

Buna kim inanır, reis bile öğretmenler yatıyor diyorsa halkın gözünde adımız yatıyor olur!

Evdeki bi çocuğuyla baş edemeyen veliler öğretmeni gömmek için daha dünden hazırlar!!?

Bu şartlarda yıpranma payı sadece bir ütopya kalır!!?


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
07 Ekim 2024 22:31

O veliler eğitim sistemini sorgulayacağına öğretmeni sorguladığı için eğitim bu halde değil mi zaten.Gelişmiş ülkelerde eğitim bir sisteme oturtulmuştur ve halkın çoğunluğu bilinçli olduğundan eğitim politikasıyla oynatmaz.Çocuklarının geleceğini düşünür.Cehalet kendi çocuğunun geleceğine de engel olmana neden olur işte bu ülkede.

halis4242, 2 saat önce

Buna kim inanır, reis bile öğretmenler yatıyor diyorsa halkın gözünde adımız yatıyor olur!

Evdeki bi çocuğuyla baş edemeyen veliler öğretmeni gömmek için daha dünden hazırlar!!?

Bu şartlarda yıpranma payı sadece bir ütopya kalır!!?

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