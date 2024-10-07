Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ekim 2024 14:51
Eş durumu mazeret tayini

Arkadaşlar eş durumu tayini oldum ama eski hastaneme geri dönmek istiyorum. Mazeret ortadan kalkmadan yani eşim işten çıkmadan tekrar eski görev yerime gidebilir miyim ? Gidebiliyorsam nasıl bir dilekçe vermem gerekiyor ?

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