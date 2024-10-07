Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


07 Ekim 2024 15:34
ÖNEMLİ Aynı kurumda dr. öğrt. üyeliğine atanma güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması

merhaba sevgili hocalarım. Halen öğretim görevlisi olduğum devlet üniversitesinde dr.öğrt.üyeliği kadrosuna başvuracağım. Ancak 1,5 yıl önce trafik güvenliğini tehlikeye sokmak nedeniyle (alkollü araç kullanmak) aldığım 5 ay hapis cezası var ancak bu hükmün açıklaması geriye bırakıldı. Yani karar HAGB oldu. Geçen süreçte bununla ilgili üniversite yönetiminden herhangi bir haber ,bilgi gelmedi. Bu konudan haberdar olup olmadıklarını bilmiyorum. Şimdi sorum şu ki kendi bölümümdeki dr.öğrt. üyeliği kadrosuna başvuracağım. Ancak bana, aynı üniversitede olmama rağmen güvenlik soruşturması, arşiv araştırması yapılır mı? Almış olduğum hagb dr.öğrt. üyesi olarak atanmama engel midir? Bunun dışındaki bütün kriterle uyuyorum.

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