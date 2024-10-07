eğitim durumu mazereti

eğitim mazereti için dilekçe verdim 27 eylülde bakanliga ulasti ama bu tarihe kadar çıkmadı bakanlıktan eğitim durumunda bu kadar bekletmeleri normal mi ?

eğitim mazereti için dilekçe verdim 27 eylülde bakanliga ulasti ama bu tarihe kadar çıkmadı bakanlıktan eğitim durumunda bu kadar bekletmeleri normal mi ?