Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ekim 2024 16:21
eğitim durumu mazereti
eğitim mazereti için dilekçe verdim 27 eylülde bakanliga ulasti ama bu tarihe kadar çıkmadı bakanlıktan eğitim durumunda bu kadar bekletmeleri normal mi ?

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