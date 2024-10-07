Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Ekim 2024 16:31
EŞ DURUMU ACİL YARDIM

Arkadaşlar merhabalar zabıt katibi olarak 10 yıldır görev yapıyorum. havuz tayinlerinden geçen sene tayin oldum eşimde sağlık bakanlığında çalışıyor eş durumu tayini ile yanıma geldi. Ancak eşim 1 ay önce eğitim durumu tayini ile samsun'a tayini çıktı ben de bulunduğum yerde 1 senedir çalışmaktayım. eş durumu tayini istesem çıkarmı nasıl bir yol izlemeliyim. sorduğum bazı arkadaşlar sen 2 3 sene önce eş durumu istemiştin evlilikte yeni değil 8 senedir evlisin vermezler diyorlar acil yardım edermisiniz.

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