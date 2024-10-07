Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Ekim 2024 16:31
Eş durumu tayini

Arkadaşlar merhabalar zabıt katibi olarak 10 yıldır görev yapıyorum. havuz tayinlerinden geçen sene tayin oldum eşimde sağlık bakanlığında çalışıyor eş durumu tayini ile yanıma geldi. Ancak eşim 1 ay önce eğitim durumu tayini ile samsun'a tayini çıktı ben de bulunduğum yerde 1 senedir çalışmaktayım. eş durumu tayini istesem çıkarmı nasıl bir yol izlemeliyim. sorduğum bazı arkadaşlar sen 2 3 sene önce eş durumu istemiştin evlilikte yeni değil 8 senedir evlisin vermezler diyorlar acil yardım edermisiniz.


BASKANN37
Aday Memur
07 Ekim 2024 17:12

eş durumu tayini için yeni evli olmanız gerekmiyor


Sado6680
Aday Memur
07 Ekim 2024 17:17

o zaman yasal olarak tayin isteme hakkım var tekrardan

BASKANN37, 2 saat önce

eş durumu tayini için yeni evli olmanız gerekmiyor


guard1
Aday Memur
07 Ekim 2024 19:01

Bu konu hakkında bende bilgi almak istiyorum İkm yım 4 sene önce evlendik eş tayini ile eşimin yanina geldim. Kendisi 1 ay önce tayin gitti. Önümüzdeki aile birliği döneminde tayin yazacam tayinim cikar mi

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kurumlar arası geçişikm'nin kurum içinde görevlendirilme mantığıCezaevlerinde görev yapan sivil memurlara silah taşıma hakkıVakıfbank promosyon güncellemesiEş durumu tayiniSözleşmeli ikm yim eş tayini 3 yıl mıYeni atanan memurların sigorta koly hk.Eş durumu tayini Hergün konuşulan şikayetleri yazmak için portal kuruldu26 Eylül 2024 tarihli personel atama planlaması

Sözlük

Aç kalmak nasıl bir duygu 3 sözlükte imla kuralları sorunsalı 1 halı saha sonrası dökülen halı saha kırıntıları 3 insel 1 Kız gibi trip atan naz yapan erkek sorunsalı 4 kahverengi kokarca böceği 1 Sevilip sevilmediğinden emin olamayan insanların batılları 1 çay ve çekirdek 3 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 6 yazar 2

Son Haberler

Vali Sezer: Edirne göçmen rotası olmaktan çıktıATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetliKöftesinde domuz eti çıkan yemek şirketinden şaşırtan açıklama!Borsa günü düşüşle tamamladıKurtulmuş: Türkiye arz-ı mevudun gerçekleşmesine müsaade etmeyecek

Editörün Seçimi

ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalım