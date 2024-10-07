KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Ekim 2024 16:37
Kpss ort. Branş sıralamasi hk.

Herkese merhaba lise branş siralamalari acilandi. Ben elektrik pano mezunuyum. Osym sitesinde Brans siralamasini sectigimde acilan ekranda en altta benim bolumum secilmis sekilde 12 yaziyor. Diger elektrik bolumlerini de isaretlersem siralamam 29 oluyor. Simdi benim siralamam 12 mi yoksa 29 mu? Lutfen bilgisi olan yazabilir mi? Bizde 19 tane daha farkli elektrik alani var.

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