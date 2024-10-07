Kpss ort. Branş sıralamasi hk.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Merkez Bankası Teknisyen AlımıElektrik, elektronik teknisyenleri 2024 KPSS ortaögretim (lise) kaç puan aldınız ?KPSS puanı tam 82 bölüm sıralaması 997 fakat moralim bozuk.KPSS önlisans 92 puan nereye başvurmalı3292 - MekatronikKPSS önlisans 83 puan ile tds gelir mi?KPSS puanım e -Devlette görünmüyor40 günde KPSSDHMİ Mekatronik Teknikeriliğine Atanabilir Miyim?Şoför Ehliyet Süresi
Sözlük
Çocukluk travmalarım 9 kahverengi kokarca böceği 1 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 6 sözlükte imla kuralları sorunsalı 1 Çorabı kaçan kızlar ne yapar? 2 Tatlış mı tatlış,kız belirtileri: 2 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 5 Sözlükte pazar 3 bakın burası çokomelli 1 Memurlar net sözlüğün Ekşi Sözlüğe dönüşmesi 6
Son Haberler
Ak Parti Sözcüsü Çelik: Kadınların güvenliği ülkemizin güvenliğidirBakanlıktan 'Sıla bebek' açıklaması: Adalet önünde hesap vereceklerBakan Kacır: Soykırımcı İsrail, adalet önünde hesap verecekAkaryakıt istasyonunda arbedeye karışan 2 polise adli kontrolÇarpıp kaçtığı genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Editörün Seçimi
ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalım