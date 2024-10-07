Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Ekim 2024 16:39
Uyarma cezasının reddi

2017 de işe geç kalmaktan dolayı açılan soruşturmada uyarma cezası verildi. 1 ay önce özlük dosyasından silinmesi için dilekçe yazdım. 5 yıl geçmesine rağmen uzaklaştırma kararı var diye bakanlık reddetmiş. Hukuka uygun mu ? Bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim

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