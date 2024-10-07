KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Ekim 2024 16:56
Jandarma uzman çavuş fiziki mülakat tarihi

adaylar geçen yıl mart ayında çağrılmış diye okudum bu yılda aynı olur mu tahmini olan var mıdır?

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