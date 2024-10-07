mrblar, kadrolu hemsireyim. 2c den 5a ya deprem bölgesine 1 Ay önce alt bolge tayini verdim. henüz ses yok. komisyonun ne zaman toplanacagini, olur olmazı hakkında fikri olan var mı?

mrblar, kadrolu hemsireyim. 2c den 5a ya deprem bölgesine 1 Ay önce alt bolge tayini verdim. henüz ses yok. komisyonun ne zaman toplanacagini, olur olmazı hakkında fikri olan var mı?