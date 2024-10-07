Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ekim 2024 16:59
alt bolge
mrblar, kadrolu hemsireyim. 2c den 5a ya deprem bölgesine 1 Ay önce alt bolge tayini verdim. henüz ses yok. komisyonun ne zaman toplanacagini, olur olmazı hakkında fikri olan var mı?

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