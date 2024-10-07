KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Ekim 2024 17:25
Kpss Önlisans 3249

Puanim 85.62 sıralama 381. İl kurum onemsiz bu puan-siralama ile umutlu olmalı mıyım? Yardımcı olursanız sevinirim

Çok Yazılan Konular

Merkez Bankası Teknisyen AlımıElektrik, elektronik teknisyenleri 2024 KPSS ortaögretim (lise) kaç puan aldınız ?KPSS puanı tam 82 bölüm sıralaması 997 fakat moralim bozuk.KPSS Ort. Branş sıralamasi hk.KPSS önlisans 92 puan nereye başvurmalı3292 - MekatronikKPSS önlisans 83 puan ile tds gelir mi?KPSS puanım e -Devlette görünmüyorDHMİ Mekatronik Teknikeriliğine Atanabilir Miyim?Şoför Ehliyet Süresi

Sözlük

Editör Hayranlığı 19 Ne Pişirsem 2 kahvaltı beklemek 1 Ayağımı attığım yere bereket getirmem. 3 Kadınlar mı erkekleri anlamıyor,erkekler mi kadınları anlamıyor. 6 Bugün olanlar 5 bakın burası çokomelli 1 yazar 2 sözlüğü kalkındırma planları 3 şu anda dinlenen şarkı 1

Son Haberler

Vali Sezer: Edirne göçmen rotası olmaktan çıktıATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetliKöftesinde domuz eti çıkan yemek şirketinden şaşırtan açıklama!Borsa günü düşüşle tamamladıKurtulmuş: Türkiye arz-ı mevudun gerçekleşmesine müsaade etmeyecek

Editörün Seçimi

ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalım