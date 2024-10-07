Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ekim 2024 19:18
2028 ocaktan önce okkalı bi zam beklemeyin

Seçim yaklaşınca maaşa zamlar havada uçuşacak ona göre kredi çekecek olan varsa beklesin


murat_326
Şube Müdürü
07 Ekim 2024 20:22

Bencede


Kartal -Yuvası
Aday Memur
07 Ekim 2024 20:26
Seçim ne zamanmış ki ? Şunun şurasında kaç sene oldu yapılalı ???

satac123
Daire Başkanı
07 Ekim 2024 20:38

Artık seçimde de vermezler.

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