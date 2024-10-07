2028 ocaktan önce okkalı bi zam beklemeyin

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiYakın zamanda kredi yapılandırma yapan var mı? 5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Mesele Zam Almak Değil, Alım Gücünün Artmasıdır!+70k üstü maaş alan meslek grupları Sizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?zam Toto 2028 ocaktan önce okkalı bi zam beklemeyinTüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63
Sözlük
Sen Ne Yapıyordun 18 Yaşında 5 ağız ve diş sağlığı 1 halı saha maçına en son çağrılan insan 2 Kardelenin Üniversite Günlüğü 28 Kız gibi trip atan naz yapan erkek sorunsalı 4 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 7 Evliler de sever 10 Tatlış mı tatlış,kız belirtileri: 2 Sözlükte pazar 3 Eski sevgilisini sürekli anlatan beyin kemiren kızlar sorunsali 3
Son Haberler
Editörün Seçimi
ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalım