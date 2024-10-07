Ordu tayini

Merhabalar arkadaşlar eşim Orduya tayin oldu. Ordunun çalışma sistemi nasıl? Ekiplerin çalışma sistemi? Ordaki işleyiş ve çevre nasıl? çalışmış ya da bilen arkadaşlar yardımcı olursa çok seviniriz

Merhabalar arkadaşlar eşim Orduya tayin oldu. Ordunun çalışma sistemi nasıl? Ekiplerin çalışma sistemi? Ordaki işleyiş ve çevre nasıl? çalışmış ya da bilen arkadaşlar yardımcı olursa çok seviniriz