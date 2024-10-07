Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ekim 2024 20:34
Ordu tayini
Merhabalar arkadaşlar eşim Orduya tayin oldu. Ordunun çalışma sistemi nasıl? Ekiplerin çalışma sistemi? Ordaki işleyiş ve çevre nasıl? çalışmış ya da bilen arkadaşlar yardımcı olursa çok seviniriz

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