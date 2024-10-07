Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ekim 2024 20:39
Feto konusunda YDK'ya sevk edilmeyi bekleyenler...

Merhaba bu lânet olayda suçu olanların yanında olmayanlar da yandı maalesef...

2021 Aralık ayında soruşturma açıldığını öğrenince iki ay sonra kanser rahatsızlığı geçirdim...Hemde bu yapıya karşı biri olmama rağmen..

En son 2024 Mart ayında müfettiş ifademi aldı hala ses seda yok... Adli kyok kararı var adli olarak ifade bile vermedim.

Benim gibi uzun süredir soruşturması devam eden varmı..Ydk ya sevk edilmeyi bekleyenler buradan yazabilir

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