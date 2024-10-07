KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Ekim 2024 22:39
Ortaöğretim Kpss

Selamunaleyküm.

Ortaöğretim KPSS'den 84 puan aldım.

Fen Bilimleri Alanı 2024 mezunuyum.

Herhangi bir alan nitelik kodum yok.

Ehliyetim yok.

Başvurabileceğim bir kadro var mı?

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