KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


07 Ekim 2024 23:40
Ortaöğretim Hemşirelik sıralama

Arkadaşlar branş sıralamaları bugün geldi. Puanım 81,07 ve sıralamam 1.757 sizce olur mu ? :) Sizlerde durum nasıl ?

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