Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


07 Ekim 2024 23:43
Muvafakat

Bir üniversitede kadrolu koruma ve güvenlik Görevlisiyim 3 yıldır.Bir belediyede zabıta memurluğu kazandım iki ünvanda gih sınıfında denk kadro olduğu için geçebilir miyim kurum muvafakat verir mi ? Bilgisi olan hocalarımın yorumlarını bekliyorum

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