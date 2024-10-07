Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavıolumlu olan guvenlik sorusturmasi sonradan nasil olumsuz olur !!!İnönü üniversitesi personel alımı Belediye sözleşmeli memur hkMerkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı2024 Temmuz net sds ne kadar oldu.Kırıkkale üniversitesiİBB Mühendis ÖdemelerTekniker Kadrosunda görev yapan Lisans mezunu Fen işleri müdürlüğü ne atanabilir mi2024 Naklen Atama Kontenjanları
Sözlük
Son Haberler
Geçici görevli iken yer değiştirenlere sürekli görev yollu ödenir mi?Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında DeğişiklikYükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik8 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıklarıOğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın 112 kayıtları ortaya çıktı
Editörün Seçimi
ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalım