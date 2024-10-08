Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ekim 2024 00:34
Yol Harcırahı

20 Temmuz 2024 tarihinde ayrılış yaptım. Yol harcırahı hala yatmadı. İzlenecek yol nedir arkadaşlar. 45 gündür yatmayan yol harcırahı mı olur ? Göreve başlamasan 15 günde istafa ettin sayılır diye madde var yol harcırahına yok mu ?

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