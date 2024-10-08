İnfaz ve Koruma Memurlarının sivil memurlara bakış açısı...

Anlamsız bir hazımsızlık yazarak zaten senin de üniformalı personelle bir sıkıntın olduğunu düşünüyorum. Şahsen çalıştığım 3 kurumda hiç bir sivil memurla problem yaşamadım. Mesele para vb sebepler olduğunda sivil memurlarında özellikle her şeyi biz yapıyoruz bizim daha çok almamız gerek söylemleri de oluyor. Bunun en güzel örneğini 7. yargı paketinde İKM'ler için yapılması planlanan düzenlemedeki tepkilerinde gördük. Şimdi sivil memurların yaptığı şeyler samimiyetsiz geliyor.

Kendi hakkınızı bize verilmesi planlanan şeyler üzerinden değil de kendinize göre talep ederseniz o zaman samimi olduğunuza inanırım.