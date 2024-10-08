Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ekim 2024 08:29
İnfaz ve Koruma Memurlarının sivil memurlara bakış açısı...

Değerli meslektaşlarım. Yıllardır edindiğim tecrübeler ışığında bu başlığı açma gereği duydum. İKM arkadaşlarda sivil memurlara karşı anlamsız bir hazımsızlık söz konusu. Cezaevinde çalışan herkes aynı çatı altında kendi görev alanına göre işlerle meşgul oluyor. Herkesin mesleğe giriş koşulları farklı. Sivil memurlardan kimse İKM arkadaşların çalışma şartlarının kolay olduğunu veya hak ettikleri özlük haklarını alabildiklerini falan iddia etmiyor zaten ama bu durumun sorumlusu sivil memurlar değil arkadaşlar. Bu şartları sivil memurlar düzenlemiyor. Zaten bizde diğer memurlara nazaran kendi haklarımızdan memnun değiliz.. Kendi hakkınızı başkalarıyla kıyas yapmadan savunmanız daha doğru değil mi sizce de?


cbedir
Aday Memur
08 Ekim 2024 08:48

Anlamsız bir hazımsızlık yazarak zaten senin de üniformalı personelle bir sıkıntın olduğunu düşünüyorum. Şahsen çalıştığım 3 kurumda hiç bir sivil memurla problem yaşamadım. Mesele para vb sebepler olduğunda sivil memurlarında özellikle her şeyi biz yapıyoruz bizim daha çok almamız gerek söylemleri de oluyor. Bunun en güzel örneğini 7. yargı paketinde İKM'ler için yapılması planlanan düzenlemedeki tepkilerinde gördük. Şimdi sivil memurların yaptığı şeyler samimiyetsiz geliyor.

Kendi hakkınızı bize verilmesi planlanan şeyler üzerinden değil de kendinize göre talep ederseniz o zaman samimi olduğunuza inanırım.


cybernetic
Şef
08 Ekim 2024 09:42

Peki kıymetli kardeşim

''7. yargı paketinde İKM'ler için yapılması planlanan düzenlemedeki tepkilerinde gördük. Şimdi sivil memurların yaptığı şeyler samimiyetsiz geliyor.''

demişsin de; İKM kardeşlerimiz için verdiğimiz mücadeleyi görmezden gelip, neden genelleme yaptın?

Öncelikle şu sorunun cevabını bulmalıyız; verilmek istenen veya vaad edilmiş hangi sözden dönüldü şimdiye kadar da? İKM kardeşlerimize verilen söze sivil memurların etki etmesi kabul gördü?

Neymişiz böyle ki kendimize birşeyler edinemeyip İKM kardeşlerimizin hakkına etki etmişiz?

Yine bu forumda yer alan bir başlıkta da belirttik, kapalı olan bir toplantıda video çektirip de, ''sivil personeller çok talep etti, o yüzden ikmlere hak veremiyoruz'' demek iş barışını baltalamaya çalışmaktır dedik.

Bakın kul hakkı ince bir detay, kimse kimsenin 1 zerre hakkına girmemeli, biz birbirimizle çatıştıkca yine kaybeden olacağız. Her kim ki sağlanacak edinim için engel olmaya çalıştı ise (Allah teala ıslah etsin) kul hakkına girmiştir.

Birkaç tane sivri zeka çıkıp ''bize verilmiyorsa ikmlere de verilmesin'' demiş ve boyun borcu kenara itilmiş, sizler de buna inandınız öyle mi?

cbedir, 2 saat önce

Anlamsız bir hazımsızlık yazarak zaten senin de üniformalı personelle bir sıkıntın olduğunu düşünüyorum. Şahsen çalıştığım 3 kurumda hiç bir sivil memurla problem yaşamadım. Mesele para vb sebepler olduğunda sivil memurlarında özellikle her şeyi biz yapıyoruz bizim daha çok almamız gerek söylemleri de oluyor. Bunun en güzel örneğini 7. yargı paketinde İKM'ler için yapılması planlanan düzenlemedeki tepkilerinde gördük. Şimdi sivil memurların yaptığı şeyler samimiyetsiz geliyor.

Kendi hakkınızı bize verilmesi planlanan şeyler üzerinden değil de kendinize göre talep ederseniz o zaman samimi olduğunuza inanırım.


zorsevda
Genel Müdür
08 Ekim 2024 09:49

biz büyük bir aileyiz. ne sivil resmi. ne bakanlık, komisyon memuru ayrımı yapılmasına karsıyım. herkesin görevi ayrı. herkez kendi işini yapıyor. bir bütünün birer parçasıyız. resmi memur ve idarecilerin görevi önceliği güvenlik. ahçının yemek yapmak. şöfor arkadaşların araç kullanım. sevk nakil. katipler yazışma tebliği. teknisyenler bilgisayar. su. elektrik. bakım onarım. ambarı memurunu iaşeden kıyafete , öğretmenlerin eğitim ve sayamadığım onlarca ünvan. biz bir ekibiz... birlikte daha güçlüyüz.. bölünürsek hiçiz.

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