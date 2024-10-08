İnfaz ve Koruma Memurlarının sivil memurlara bakış açısı...

Peki kıymetli kardeşim
''7. yargı paketinde İKM'ler için yapılması planlanan düzenlemedeki tepkilerinde gördük. Şimdi sivil memurların yaptığı şeyler samimiyetsiz geliyor.''
demişsin de; İKM kardeşlerimiz için verdiğimiz mücadeleyi görmezden gelip, neden genelleme yaptın?
Öncelikle şu sorunun cevabını bulmalıyız; verilmek istenen veya vaad edilmiş hangi sözden dönüldü şimdiye kadar da? İKM kardeşlerimize verilen söze sivil memurların etki etmesi kabul gördü?
Neymişiz böyle ki kendimize birşeyler edinemeyip İKM kardeşlerimizin hakkına etki etmişiz?
Yine bu forumda yer alan bir başlıkta da belirttik, kapalı olan bir toplantıda video çektirip de, ''sivil personeller çok talep etti, o yüzden ikmlere hak veremiyoruz'' demek iş barışını baltalamaya çalışmaktır dedik.
Bakın kul hakkı ince bir detay, kimse kimsenin 1 zerre hakkına girmemeli, biz birbirimizle çatıştıkca yine kaybeden olacağız. Her kim ki sağlanacak edinim için engel olmaya çalıştı ise (Allah teala ıslah etsin) kul hakkına girmiştir.
Birkaç tane sivri zeka çıkıp ''bize verilmiyorsa ikmlere de verilmesin'' demiş ve boyun borcu kenara itilmiş, sizler de buna inandınız öyle mi?
Peki kıymetli kardeşim
''7. yargı paketinde İKM'ler için yapılması planlanan düzenlemedeki tepkilerinde gördük. Şimdi sivil memurların yaptığı şeyler samimiyetsiz geliyor.''
demişsin de; İKM kardeşlerimiz için verdiğimiz mücadeleyi görmezden gelip, neden genelleme yaptın?
Öncelikle şu sorunun cevabını bulmalıyız; verilmek istenen veya vaad edilmiş hangi sözden dönüldü şimdiye kadar da? İKM kardeşlerimize verilen söze sivil memurların etki etmesi kabul gördü?
Neymişiz böyle ki kendimize birşeyler edinemeyip İKM kardeşlerimizin hakkına etki etmişiz?
Yine bu forumda yer alan bir başlıkta da belirttik, kapalı olan bir toplantıda video çektirip de, ''sivil personeller çok talep etti, o yüzden ikmlere hak veremiyoruz'' demek iş barışını baltalamaya çalışmaktır dedik.
Bakın kul hakkı ince bir detay, kimse kimsenin 1 zerre hakkına girmemeli, biz birbirimizle çatıştıkca yine kaybeden olacağız. Her kim ki sağlanacak edinim için engel olmaya çalıştı ise (Allah teala ıslah etsin) kul hakkına girmiştir.
Birkaç tane sivri zeka çıkıp ''bize verilmiyorsa ikmlere de verilmesin'' demiş ve boyun borcu kenara itilmiş, sizler de buna inandınız öyle mi?
, 2 saat önce
cbedir
Anlamsız bir hazımsızlık yazarak zaten senin de üniformalı personelle bir sıkıntın olduğunu düşünüyorum. Şahsen çalıştığım 3 kurumda hiç bir sivil memurla problem yaşamadım. Mesele para vb sebepler olduğunda sivil memurlarında özellikle her şeyi biz yapıyoruz bizim daha çok almamız gerek söylemleri de oluyor. Bunun en güzel örneğini 7. yargı paketinde İKM'ler için yapılması planlanan düzenlemedeki tepkilerinde gördük. Şimdi sivil memurların yaptığı şeyler samimiyetsiz geliyor.
Kendi hakkınızı bize verilmesi planlanan şeyler üzerinden değil de kendinize göre talep ederseniz o zaman samimi olduğunuza inanırım.