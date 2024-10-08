Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ekim 2024 09:33
Branş aktarımı

2022 nisan ayında trafik branş kursuna gittim ancak bu zaman oldu, 2 sefer branş aktarım formu doldurdum branş aktarılmamış. Trafik daire ile görüştüm bişey diyemedler personel daire ile görüş dediler onlarada ulaşamıyorum. Sizce branş neden aktarılmamıştır. Aynı dönemde kursa gittiğim arkadaşlarımdan branşı aktarılan , polnet anasayfada branşı trafk görünen varmı. Teşekkürler.


Hssnrdngm
Aday Memur
08 Ekim 2024 09:41

Harhangi bi soruşturma da geçirmedim ve devam eden sorulturmada yok.

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