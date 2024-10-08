KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Ekim 2024 10:32
Ortaöğretim Hemşire branş sıralaması

Arkadaşlar branş sıralamaları bugün geldi. Puanım 81,07 ve sıralamam 1.757 sizce olur mu ? :) Sizlerde durum nasıl ?

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