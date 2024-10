KİT'te ortam nasıl?

Merhaba herkese. Ben adliyede memurum burada ortam çok stresli, ses yükseltme ve farklı durumlar var. Bu durum her gün olunca can sıkıyor hiç iyi hâl almıyor psikolojik olarak. Teknikerim, KİT kurumuna tekniker olarak atanmak istiyorum. Her kurumun her şubenin farklılığı vardır elbet ama sizden de çalışma ortamı hakkında bilgi almak istiyorum şimdiden teşekkür ederim.