Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


08 Ekim 2024 11:12
Kurumlararası geçiş olur mu?

arkadaşlar merhaba bir kurumda kadrolu memurum. Normalde mühendis mezunuyum ama kurumumun görevde yükselme açma ihtimali çok düşük. Başka bir kuruma geçiş yapıp (görevde yükselme sınavı acan) ordan görevde yükselme yapılabilir mi ?


ins.pire
Şef
08 Ekim 2024 11:20

siz görevde yükselme değil unvan değişikliği sınavına girmeniz lazım. kurumlararası geçişin ön şartı referans diyelim. varsa referansınız kurum değiştirir gideceğiniz kurumda sınav açtığında şartları sağlamanız ve sizin mezunu olduğunuz bölüm ile alakalı kadro açarsa girip sınavı geçip mühendis kadrosuna atanabilirsiniz...


RushBerry40
Aday Memur
08 Ekim 2024 11:22
yanlış yazmışım doğru hocam ünvan değişikliği olacaktı . teşekkür ederim bende tam bunu merak ediyordum.
ins.pire, 11 saat önce

siz görevde yükselme değil unvan değişikliği sınavına girmeniz lazım. kurumlararası geçişin ön şartı referans diyelim. varsa referansınız kurum değiştirir gideceğiniz kurumda sınav açtığında şartları sağlamanız ve sizin mezunu olduğunuz bölüm ile alakalı kadro açarsa girip sınavı geçip mühendis kadrosuna atanabilirsiniz...

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