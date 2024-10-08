Halk bankası servis görevlisi ilanlarına başvurabilmek için listede yazan mühendislerden değilim ama ekonomi ya da iktisat alanında yüksek lisans derecesi alanların başvuru yapabileceği yazıyor tezsiz yüksek lisansta kabul ediliyor mu? ileriki alımlar için düşünüyorum

Halk bankası servis görevlisi ilanlarına başvurabilmek için listede yazan mühendislerden değilim ama ekonomi ya da iktisat alanında yüksek lisans derecesi alanların başvuru yapabileceği yazıyor tezsiz yüksek lisansta kabul ediliyor mu? ileriki alımlar için düşünüyorum