KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


08 Ekim 2024 11:58
Halk Bankası Servis Görevlisi
Halk bankası servis görevlisi ilanlarına başvurabilmek için listede yazan mühendislerden değilim ama ekonomi ya da iktisat alanında yüksek lisans derecesi alanların başvuru yapabileceği yazıyor tezsiz yüksek lisansta kabul ediliyor mu? ileriki alımlar için düşünüyorum

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