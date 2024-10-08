Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ekim 2024 11:58
EGM Tarifelerine okkalı zam

Telekom yüzde 50 den fazla zam yapmış. Bizlerde 3 kuruş maaş ile kira Okul düşünelim. Linke bıraktım fiyatları.

https://hizliresim.com/f0hx0wz


PolisMemurDegildir
Aday Memur
08 Ekim 2024 12:08

taahhüt bitince tarife değişirken daha düşük tarifeye geçiliyormu


srcnomr51
Şef
08 Ekim 2024 12:58
geçen sene 370 TL ye sınırsız sosyal medya yotube 70gb internet aldım ttkomdan şimdi de ilanda 590 falandı
Toplam 2 mesaj

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