Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ekim 2024 12:35
Mazeret tayini ile atanıp eski görev yerine gidilir mi?

Arkadaşlar ben özel sektör eş durumu tayini ile atandım. Yeni atandım ama istediğim gibi olmadı mazeret bitmeden eski görev yerimize gidebiliyor muyuz? Giden var mı ? Mazeret biterse de kesin gönderiyorlar mı eski görev yerine. Bilen birisi varsa cevaplayabilir mi çok önemli bu konu benim için.

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