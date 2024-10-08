Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


08 Ekim 2024 12:38
4c memur tedavi yollugu hk

25 yıllık memurum. Eşim kanser hastası. Görev yaptığım ilçede tedavi mümkün olmadığı için ile sevk yaptılar. Burada apart kiraladım ve hergün hastaneye tedavi için gidip geliyorum. Tedavi giderleri konaklama yol ödenirmi. Detaylı yazarsanız sevinirim. Teşekkür ederim

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