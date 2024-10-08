Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Ekim 2024 13:04
28 ay sonra İhraç ta idari mahkemeden ret alan varmı

Benim sorum şu

Adalet bakanlığı çalışanıydım posta parası kaybettiğim ve postayı geç verdiğim İçin soruşturma açıldı hakkımda 28 ay süren soruşturma ihraçla sonuçlandı İdari dava açıldı 1 yıldır sonuç bekliyorum heyet değişikliği evrak bekleme derken karar yakında çıkar inşallah.

2 yılı aşan soruşturma dan dolayı karar iptal edilmesi gerek diye biliyorum daha önce hiç ret alan varmı.

Bu arada ceza davası hemen açıldı ve karar 1 ayda çıktı hagb verildi 11 ay aldım


muallimmm4638
Aday Memur
08 Ekim 2024 13:22
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