Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ekim 2024 13:17
ünvan değişikliğinden sonra bir kere daha eğitim durumu yapmak

merhaba ben eğitim durumu tayini yaptım daha sonra ünvan değişikliği ile başka bir ile atandım , biliyorsunuz ünvan değişikliğinden sonra 2 yıl mazeret hariç tayin hakkı olmuyor sonrasında yetkili bir kişiden farklı bir üst öğrenim kazanmam şartıyla 1 kez daha eğitim durumu yapabileceğim bilgisini aldım başka bir üst öğrenim kazanıp tayin istedim red geldi, şuan emsal karar bulmaya çalışıyorum ve sendika aracılığı ile yürütme durdurma kararı davası açmayı planlıyorum bilgisi olan akıl verebilecek birisi var mı ?

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