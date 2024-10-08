Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ekim 2024 13:26
40 gün rapor biterse

40 gün rapor hakkım bitti.Heyet raporu alınmalı diyorlar.Heyet raporu ameliyat gibi durumlarda alınmıyor mu? Hangi durumlarda heyet raporu alabiliri?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
08 Ekim 2024 13:40

Hastalık raporlarıyla ilgili yönetmeliğin ilgili maddesi şöyle:

"(6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir"

Yani ya raporu heyet vermeli ya da tek hekimin verdiği rapor sağlık kurulundan onaylanmalı.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
08 Ekim 2024 13:41

Bir türlü iyileşmeyen hastalıklarda, uzun süren tedavilerde...

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlerin Ara Tatilinin KaldırılmasıBöcek sorunuMüdür norm güncellemelerini hatalı yapıyor.ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Norm durumuEk dersNöbet gününde okulda yemek.Ek ders ücretiÖğretmene yıpranma payı gelmeliEvlilik İzni ve Rapor Hakkında

Sözlük

gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 7 diyete karar vermek 1 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 5 kahverengi kokarca böceği 1 Tavus Kuşu 2 tavuk sote 1 zararlı 2 Çakır keyf olmak 2 Sivri sineklerin delirmiş olması durumu 4 Ayağımı attığım yere bereket getirmem. 3

Son Haberler

Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı tutuklandıHavalimanları yılın ilk 9 ayında 177 milyon yolcuya hizmet verdiMEB'den ehliyet sınavlarındaki yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarGazze'de can kaybı 41 bin 965'e yükseldiSıla'ya acı veda: Tabut küçük acı büyük

Editörün Seçimi

zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu