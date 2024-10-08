40 gün rapor biterse

Hastalık raporlarıyla ilgili yönetmeliğin ilgili maddesi şöyle:

"(6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir"

Yani ya raporu heyet vermeli ya da tek hekimin verdiği rapor sağlık kurulundan onaylanmalı.