Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ekim 2024 13:38
hizmet birleştirme ve hizmet puanı

merhaba arkadaşlar.

devlet memurluğundan istifa ettikten sonra uzun bir süre farklı özel sektörde çalıştım, daha sonra yeniden sağlık bakanlığına atandıktan bir süre sonra, geçmişte de özel sektörde çalıştığım için müdürlüğe hizmet birleştirmesi başvurusunda bulundum. hizmet birleştirmem olumlu bulundu ve birleştirme tamamlandı. istifa sonrası normalde Hizmet Puanım 4000 civarındaydı. hizmet birleştirmesi sonucunda farklı özel sektörde çalışmama rağmen bir anda Hizmet Puanım 20000 lere çıktı. bu normal mi? iller arası tayin yapmayı düşünüyorum bir sıkıntı olmaması için sizden görüş almak istiyorum.

bilgisi olanlar varsa, ve yazarlarsa çok sevinirim.

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