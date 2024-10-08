Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ekim 2024 15:19
BDDK Memur maaşı

Arkadaşlar BDDK açıktan memur alımı yapıyor (başvurular 10-20 Ekim arası). Kurumda memur maaşları hakkında bilgisi olan var mı? İstanbul'da geçinebilmek için yeterli ödeme yapıyor mudur sizce?


banty
Aday Memur
08 Ekim 2024 15:59

Normal memur maaşı ne kadarda o kadardır. Bir farkı yok. Sadece uzmanlara kira yardımı vs. yapılıyor


murat_326
Şube Müdürü
08 Ekim 2024 16:24

Geçen yıl Devlet kira yardimini iptal etti diye biliyorum


koko8706
Aday Memur
08 Ekim 2024 16:28

İPTAL EDİLDİ. FARKLI BİR KALEMDEN EK ÖDEME YAPILDI BDDK YA.

murat_326, 58 dk. önce

Geçen yıl Devlet kira yardimini iptal etti diye biliyorum

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