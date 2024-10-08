Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ekim 2024 18:06
Asker Öğretmen
arkadaşlar asker öğretmen maaşı ne kadar? 51 diyen var 53 diyen var, ilden ile yatacak maaş değişiklik gösteriyor

bahçesaray
Memur
08 Ekim 2024 18:19
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Toplam 1 mesaj

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