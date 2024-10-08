Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ekim 2024 18:07
Kurum icinde gorevlendirme

Merhaba bir konuda bilgiye ihtiyacım var. Bir kurumda bir meslek dalinda (diyetisyen,psikolog, fizyoterapist gibi) 6 kisi calisiyorsa ve kurum icinde bir gorevlendirme yapilmasi gerekiyorsa bu seçim neye gore yapılır. Hizmet yili, kurumda calisma yili, hizmet puani vb birsekildemi yoksa farkli bir uygulama varmi bu konuda kesin bilgiye ihtiyacim var. Bilgilendirirseniz cok sevinirim. Simdiden tesekkur ederim

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