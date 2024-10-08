Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ekim 2024 18:09
1+1 Haksızlığı

İstanbul dahil olmak üzere çoğu şehirde karakol ve ekipler 1+1 sistemine dönmüş durumdalar. Bu da karakol ve ekipler ayda 15 gün çalışırken diğer birimlerin ayda 20 gün veya daha fazla çalışması anlamına geliyor. Diğer birimlerin ayda 5 gün fazla çalışıp aynı maaşı alması hak mıdır? Maaşlara zam yapılırken 1+1 çalışanlara yapılmasa kabul edecekler mi? Ya herkes 1+1 olsun ya da kimse olmasın. Ceza verirken toplu ödül verirken şahsi olmaz.

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerÇalışma saatleriyle alakalı yeni yasa teklifi gündeme alınıyorKredi yapılandırma2024 Eylül dönemi mazeret atamasıÇevik kuvvette çalışmak istemiyorum27 Aralık 2024 açığa alınanlarOrjinal 12-36 sisteminde çalışmakKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriİstifa sonrası yeşil pasaport yenileme

Sözlük

kahverengi kokarca böceği 1 ağız ve diş sağlığı 2 Herkesin sevdiğini sevmem 1 hapşırmak için güneşe bakmak 2 o iş bende 2 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 7 hamsi 1 çay ve çekirdek 2 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 4 jaguar 1

Son Haberler

Suç örgütü operasyonunda kaçan şüpheli, 235 gün sonra yakalandıTabancayla kazara torununu öldüren dedeye müebbetBakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındıVatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyorMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Editörün Seçimi

zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu